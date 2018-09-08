بلماضي يكتفي بالتعادل في أول امتحان له مع “الخضر”

تمكن المدرب الوطني الجديد للمنتخب الوطني جمال بماضي من تحقيق التعادل الإيجابي مع نظيره الغامبي في أول خرجة رسمية له على رأس الخضر..

حيث تعادل الفريقان بهدف لمثله في مباراة جرت في ظروف استثنائية حيث تأخرت بأكثر من ساعة عن موعدها بسبب اجتياح الجماهير لأرضية الميدان..

5 لاعبين سبق لهم مواجهة غامبيا في 2012

ضمت تشكيلة المنتخب الوطني التي واجهت المنتخب الغامبي، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2019، 5 أسماء سبق لها أن واجهت هذا المنتخب مع “الخضر” بالعاصمة بانجول يوم 29 فيفري 2012، لحساب تصفيات كأس أفريقيا 2013، ويتعلق الأمر بكل من الحارسين رايس وهاب مبولحي وعز الدين دوخة، بالإضافة إلى عدلان قديورة، رياض بودبوز وسفيان فغولي، تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني آنذاك تحت قيادة المدرب وحيد خاليلوزتش فاز على الغامبيين بهدفين لهدف واحد، هدفا “الخضر” سجلهما كل من المدافع عنتر يحيى ووسط الميدان سفيان فغولي.

رغم عودة مبولحي

بلماضي يجدد الثقة في براهيمي قائدا لـ”الخضر”

جدد مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي الثقة في متوسط ميدان نادي بورتو البرتغالي ياسين براهيمي، كقائد لتشكيلة “محاربي الصحراء”، في لقاء غامبيا، وهذا رغم عودة الحارس رايس وهاب مبولحي، فضلا عن المدافع رفيق حليش الذي يعد أقدم عنصر في “الخضر”. ووقع اختيار بلماضي على براهيمي كقائد، إلى عدة اعتبارات أبرزها تواجد اللاعب في أفضل أحواله مع فريقه بورتو البرتغالي، وامتلاكه “الكاريزما” اللازمة، فضلا عن أنه يلقى الإجماع ومحبوب وسط زملائه اللاعبين مقارنة بآخرين.

علاقة وطيدة بين بوراس وبودبوز

التقى الوسط الهجومي لنادي بتيس إشبيلية الاسباني، رياض بودبوز بمدرب الحراس عزيز بوراس، حيث سبق للرجلين أن عملا معا في نادي سوشو، وعاد بوراس مجددا للعارضة الفنية الوطنية بعد مغادرته قبل أربعة أشهر عند تعيين الناخب السابق رابح ماجر.