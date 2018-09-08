شكيب خليل يهاجم فرنسا مجددا

واصل وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل هجومه على فرنسا، واصفا إياها بالحاجز أمام الاستثمار الأجنبي في الجزائر.

و نشر شكيب خليل مقطعا فيديو على صفحته في الفايسبوك من إحدى محاضراته في الجزائر قال فيه أن الاستثمار في الجزائر يمر عبر باريس، وهو ما اشتكى منه العديد من المستثمرين الأمريكيين وحتى اليابانيين.

وأضاف خليل أن المشكل في الثقافة الفرنسية التي تصعب التفاوض بين الجزائر وواشنطن، وهو ما جعل الاستثمار الأمريكي خارج المحروقات ضعيف جدا.

وكان شكيب خليل قد اعتبر في تصريحات سابقة، أن اللغة الفرنسية هي من أسباب تخلف الجزائر والكثير من الدول الإفريقية.