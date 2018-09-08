تصفيات كأس أمم إفريقيا: غامبيا 1-1 الجزائر (الشوط الثاني)

ملعب الاستقلال بـ باكو (بانجول)، جمهور غفير، أرضية سيئة، طقس ساخن. التحكيم للثلاثي: يوسف السرايري، أنور حميلة ويامين مالوشي (تونس).

الأهداف: سيساي (د49) لـ غامبيا / بونجاح (د47) لـ الجزائر

غامبيا: مودو جوبي، سيمون ريشتر، مامادو دانسو، بوبكر سانيه، با مودو، إيبو أدامز، سليمان ماريه، إبريما سوهنا، حسن سيساي، مصطفى كارايول ولامين جالو.

المدرب: سانتفييت.

الجزائر: مبولحي، ماندي، طاهرات، بن سبعيني، فارس، بن طالب، تايدر، براهيمي، غزال، محرز وبونجاح.

المدرب: بلماضي.