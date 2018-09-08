مصر:الحكم بإعدام 75 من جماعة الإخوان

قضت محكمة مصرية السبت، بالإعدام شنقا على 75 شخصا بينهم عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها الحكومة المصرية جماعة إرهابية، وذلك في القضية المعروفة باسم "فض اعتصام رابعة العدوية" بعد ورود رأي فضيلة مفتي الديار المصرية.

وقضت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام شنقا لصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد وعمر زكي و68 من أصل 739 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية". كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على محمد بديع وعصام سلطان و45 آخرين.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".

وكانت المحكمة في جلسة 28 جويلية الماضي، قد قضت بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن إعدامهم.