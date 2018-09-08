محتال يبرم صفقات وهمية مع تجار جملة بشيكات مزورة في وهران

اوقفت عناصر من الأمن الحضري 21 بوهران مجرم متورط في قضايا نصب وإحتيال راح ضحيته العديد من تجار الجملة.

المحتال تمكن من سلب التجار أكثر من مليار و700 مليون من خلال صفقات وهمية.

العملية التي نفذتها عناصر من الشرطة القضائية للأمن الحضري الـ21 تمت استغلالا لشكاوى بعض الضحايا من تجار أدوات البناء بالجملة.

المحتال كان يتعامل مع التجار بتسليمهم صكوكا مزورة مقابل سلع فاقت قيمتها الاجمالية المليار و700 مليون سنتيم.

ليتم المباشرة في التحقيقات والتحريات بوضع خطة محكمة التنفيذ أفضت الى الاطاحة بالمحتال في ظرف وجيز.

وعقب تحويله إلى مقر الأمن وإخضاعه للتحقيق تبين أنه ينحدر من وادي سوف.

وهو محل بحث بعد صدور في حقه خمسة أوامر بالقبض من بعض ولايات الوطن.

فيما تم العثور بحوزته بطاقات تعريف وصكوك بنكية مزورة إلى جانب شرائح هواتف نقالة.

المتهم البالغ من العمر 40 سنة وبعد استكمال الإجراءات القانونية ضدها تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية.

الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت في انتظار البث في تهم الاحتيال والتزوير واستعمال المزور الموجهة إليه أمام العدالة.