أمريكا تستورد طائرات من روسيا!

وقّعت شركة، المجمع العلمي – الفني الجوي في تاغانروغ (TANTK )، على هامش معرض "Gidroaviasalon-2018" على عقد لتوريد طائرات برمائية إلى الولايات المتحدة.

وقال مصدر في المكتب الصحفي للشركة:" تم في 8 سبتمبر 2018 ، خلال معرض" Hydroaviasalon-2018 "،التوقيع على عقد لتوريد عشر طائرات برمائية من طراز Be-200ES إلى الولايات المتحدة".

ووقع الوثيقة عن الجانب الروسي، يوري غرودينين ، المدير العام وكبير المصممين لشركة TANTK، من الجانب الأمريكي، باتريك ماساردي، رئيس شركة Seaplane Global AirServices.

وقال المصدر: يتضمن العقد الموقع، توريد 4 طائرات برمائية من طراز بي -200 بي سي وخيار بيع 6 طائرات أخرى من نفس النوع. وسيتم تجهيز أول طائرتين بمحركات دي -436 تي.بي ، والطائرات الباقية بمحركات " سام -146".