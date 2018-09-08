راموس يتبرأ مجددا من تعمد إصابة محمد صلاح

عاد سيرخيو راموس، قائد منتخب إسبانيا وفريق ريال مدريد، إلى الدفاع عن نفسه مجددا بشأن اتهامه بتعمد إصابة المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وكان اللاعب الدولي الإسباني واجه انتقادات لاذعة بعد إصابة صلاح، لا سيما من الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الذي اتهمه بتعمد الخشونة ضد النجم المصري كما يفعل دائما، ما أثر بالسلب على نتيجة المباراة، التي انتهت بفوز الريال 3-1 وتتويجه باللقب للمرة الـ13.

وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرور” البريطانية، علق راموس على سؤال وجه إليه بشأن إمكانية استقباله بشكل سيئ من الجماهير الإنجليزية، خلال مواجهة إسبانيا وإنجلترا، السبت، على ملعب “ويمبلي”، في الجولة الأولى لبطولة دوري الأمم الأوروبية قائلاً: “لا أهتم بشأن هذا الأمر”.