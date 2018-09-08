عنتر يحيى يحذر من تكرار سيناريو 2007

حذر القائد السابق للمنتخب الوطني عنتر يحيى، اليوم السبت، العناصر الوطنية من تكرار السيناريو الذي عاشوه في 2007 في غامبيا.

ورد المدافع السابق لنادي بوخوم الألماني على تغريدة “DZFOOT” بـ”تويتر” عن معاقبة “الخضر” في حال رفضه خوض لقاء غامبيا.

“في 2007 لعبت مباراة في ظروف مماثلة، النتيجة شجارات كبيرة، وأنصار يطاردونك إلى غاية غرف تغيير الملابس ولاعبين مصابين”.

يذكر أن المنتخب الجزائري عاش نفس السيناريو في 2007 لما حل ضيفا على نظيره الغامبي في تصفيان كان 2008.