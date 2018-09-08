زطشي:”الظروف الأمنية غير موجودة لكن اللاعبين جاهزين لخوض المُباراة”

أكد رئيس الفاف خير الدين زطشي أن الظروف الأمنية غير متوفرة بملعب الإستقلال لخوض المُباراة بين المنتخب الوطني ونظيره الغامبي.

وقال زطشي في تصريح لتلفزيون النهار منذ قليل:”أكدت لمحافظ المُباراة أنه عليه تحمل مسؤولياته في حال حدوث تجاوزات”.

“الظروف الأمنية غير متوفرة لخوض اللقاء لكنني سعيد برد فعل اللاعبين اللذين أكدوا لي إستعدادهم للعب المباراة رغم الظروف الصعبة”.

“قرار مُحافظ اللقاء جاء بعد إتصاله بمقر الإتحاد الإفريقي الموجود بالقاهرة والذي أكد له ضرورة خوض اللقاء”.

“بعد المُباراة سنرفع ملف ثقيل للكاف حتى في حال فوزنا على المنتخب الغامبي”.