الشرطة تمنع تجمع لحركة "مواطنة" بقسنطينة

منعت مصالح الأمن الوطني اليوم السبت نشطاء حركة"مواطنة" من تنظيم تجمع وسط مدينة قسنطينة، للمطالبة بتغيير سياسي وللتعبير عن رفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، واعتقلت عددا من النشطاء.

واعتقلت قوات الشرطة عددا من القيادات السياسية العضوة في تكتل "مواطنة"، الذي يضم عددا من قادة الأحزاب السياسية ونشطاء حقوقيين بينهم رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور.

وأعلن التكتل، في بيان اليوم السبت، أن مصالح الأمن "اقتادت المتحدثة باسم التكتل ورئيس حزب الاتحاد من أجل التغيير زبيدة عسول ورئيس حزب نداء الوطن علي بن نواري ورئيس رابطة حقوق الإنسان صالح دبوز إلى مراكز للشرطة في المدينة، حيث بقوا فترة قبل أن يتم إبلاغهم إن تنظيم أي تجمع من قبلهم ممنوع بسبب عدم الحيازة على ترخيص لتنظيمه".

وكشف رئيس رابطة "الدفاع عن حقوق الإنسان" صالح دبوز، لوسائل الإعلام إن "مصالح الأمن اقتادتنا إلى مراكز للشرطة ورفضت السماح لنا بتنظيم تجمع يدخل في إطار ممارسة حقنا الدستوري في التجمع والتعبير عن مواقف وآراء سياسية".

وانتقد حزب "جيل جديد" ، في بيان نشره اليوم، هذه الاعتقالات ووصفها بـ "القمعية"، واعتبر أن السلطة "تريد الاستمرار في سياسة تكميم الأفواه".