تسجيل حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا بمستشفى عين طاية بالعاصمة

كشفت مصادر مطلعة لـ"البلاد" عن تسجيل حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا على مستوى مستشفى عين طاية في الجزائر العاصمة، تم تحويلها إلى مستشفى القطار للفحص والتحليل.

وتتناقض هذه المعطيات مع تأكيدات وزارة الصحة التي تحدثت عن القضاء التام على وباء الكوليرا، بدليل خروج آخر المرضى من مستشفى بوفاريك.

هذا وأعلنت مديرة المستشفى أنه لم يتم تسجيل سوى حالة واحدة مشتبه في إصابتها بالكوليرا، وتم تحويلها نحو مستشفى القطار للفحص والتحليل.

وقالت المديرة في لقاء مع قناة "البلاد"، إن الأمر يتعلق بشيخ يبلغ من العمر 85 سنة ويعاني من أمراض مزمنة.