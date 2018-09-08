"الأرندي" يحذّر من دعوات "الخروج للشارع"



حذّر حزب التجمع الوطني الديمقراطي ”الأرندي” من الدعوات التي تم إطلاقها هذه الأيام من أجل الخروج للشارع والدخول في احتجاجات واسعة بولاية قسنطينة.

وبحسب بيان صادر عن حزب "الأرندي" بقسنطينة، فإنه هنالك دعوات مجهولة تحض سكان قسنطينة للخروج إلى الشارع.

ودعا بيان "الأرندي" إلى ضرورة تصدي سكان قسنطينة لما أسماه "المناورات العابثة التي تدعو إليها بعض الأطراف". وهذا "حفاظا على الإستقرار والأمن وحفاظا على المكتسبات التي حازت عليها المدينة في ظل سياسات الأخ المجاهد عبد العزيز بوتفليقة الذي ننشاده في بياننا هذا بمواصلة مسيرة التنمية خدمة للجزائر و الجزائريين" وفق ما ورد في البيان.