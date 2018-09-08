واشنطن تستدعي سفراءها من 3 دول

قالت الولايات المتحدة إنها استدعت سفراءها في جمهورية الدومينكان والسلفادور وبنما بسبب قرارات هذه الدول بسحب اعترافها بتايوان.

وبحسب رويترز فإن واشنطن أبدت قلقها بشأن ارتفاع عدد الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية بتايوان لصالح الصين الأم. وحولت السلفادور علاقاتها الدبلوماسية من تايوان إلى الصين الشهر الماضي، في حين فعلت جمهورية الدومينكان ذلك في مايو، واتخذت بنما نفس الخطوة العام الماضي.

وليست لتايوان، التي أعلنت استقلالها من طرف واحد، علاقات رسمية إلا بسبع عشرة دولة فقط، معظمها دول صغيرة ونامية في أمريكا الوسطى والمحيط الهادي، من بينها بيلز وناورو.

ومثل معظم الدول الأخرى ليس لواشنطن علاقات دبلوماسية مع تايبه (عاصمة تايوان)، ولكنها المورد الرئيسي للسلاح إليها وأقوى مسانديها على الصعيد الدولي.

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