غامبيا ـ الجزائر اليوم على الساعة 17:30 .. بلماضي أمام أول امتحان!

سيكون ملعب الاستقلال بمدينة باكو مساء اليوم السبت على موعد مع أول خرجات المنتخب الوطني لكرة القدم تحت قيادة الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي الذي سيواجه صاحب الأرض والجمهور المنتخب الغامبي في ثاني مباريات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 المقررة في الكاميرون.

ومن المنتظر أن يكون رايس وهاب مبولحي حارسا أساسيا لمرمى المنتخب الوطني مساء اليوم السبت ضد غامبيا بعد غياب دام 11 شهرا عن المنتخب الوطني.

كما قرر الناخب الوطني جمال بلماضي - بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية - إبقاء شارة القيادة لدى لاعب الوسط الهجومي لنادي بورتو البرتغالي، ياسين براهيمي.

وسيلعب المنتخب الجزائري ببذلة بيضاء مساء اليوم السبت ضد نظيره الغامبي، أما "العقارب" فستدخل بقميص أحمر وتبان أزرق.