بلماضي يسمح في 3.4 مليار من أجل الجزائر

كشفت مجلة “جون أفريك” بأن الناخب الوطني الجديد، جمال بلماضي، قام بتضحية كبيرة من الجانب المادي من أجل تدريب الجزائر.وأكدت بأن سيتلقى راتبا يصل الـ800 مليون، في وقت كان يتحصل فيه الموسم الماضي على 4 ملايير و400 مليون شهريا.

وبعملية حسابية بسيطة، نجد بأنه سمح في 3.4 مليار سنتيم، كانت تأتيه دون ضغوطات في الدحيل القطري، في السنوات الماضية.

يُذكر بأن راتب بلماضي أقل من ذلك الذي كان يتحصل عليه غوركوف وحليلوزيتش والذي كان يتجاوز مليار و300 مليون شهريا.