فيغولي: “أتذكر جيدا هدفي في مرمى غامبيا وأتمنى إعادة تسجيله اليوم”

عاد اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي بشريط ذكرياته إلى مباراته الأولى مع المنتخب الوطني في أدغال إفريقيا سنة 2012، والتي كانت أمام منتخب غامبيا حيث كان وراء تسجيل الهدف الثاني للخضر في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.وتحدث فيغولي عن تلك المباراة في حوار مع الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم قائلا:

“أتذكر جيدا هدفي في مرمى غامبيا سنة 2012، لقد مرّ على ذلك الوقت 6 سنوات كاملة حدثت فيها العديد من التغييرات..لقد كانت أول مباراة لي في أدغال إفريقيا، وكنت تحت ضغط شديد بما أنها كانت المباراة الرسمية الأولى بالنسبة لي..لقد كان جيل آخر من اللاعبين على غرار جمال مصباح، عنتر يحيى ومطمور..حيث تم إستقبالي بطريقة جيدة في أول مباراة لي وكانت الأجواء جيدة داخل الفريق خصوصا أنها كانت بداية المدرب وحيد حاليلوزيتش...صراحة لقد كانت ذكريات رائعة”.

وأضاف: “كنت فخور بالإنضمام لأول مرة إلى الخضر، أتذكر جيدا أنني كنت في فريق فالنسيا الذي كان يعيش أفضل أيامه ولقد كنت أساسيا في الفريق وألعب بإنتظام، قد كانت مباراة غامبيا جد مهمة في ذلك الوقت بما أنها كانت تحمل مشروع جديد مع مدرب جديد، بحثا عن الديكليك..لقد حاولت أن ألعب هذه المباراة وإستغلال الفرصة من أجل التسجيل وصناعة تاريخي الخاص مع المنتخب”.

“لقد مرت فترة طويلة عن آخر مباراة لي مع المنتخب، وعودتي مجددا تزامنت مع سفرية غامبيا التي تحمل ذكريات خاصة بالنسبة لي، وأتمنى أن نتمكن من تحقيق الفوز في هذا اللقاء”.