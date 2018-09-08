قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة الخضر وغامبيا

فشل التلفزيون الجزائري في نقل مباراة المنتخب الوطني الجزائري ضد نظيره الغامبي في اطار الجولة 2 من دوري المجموعات لكاس امم افريقياوسيبث اللقاء على قنوات بين ان سبورة المشفر : bein sport 2 bein sport hd6 bein sport fr اما بانسبة للقنواة المجانية

فسينقل عبر grts gambia تردد القناة : Frequency: 10722 MHz Polarization: vertical , Symbol Rate: 27500 ksymb/sec

ولمن لم يوفق في رصد القناة فيمكنه مشاهدة البث عبر صفحتنا الرسمية على الفايسيوك ابتدا من الساعة 17.30

تبث بنظام C-Band علي قمر Intelsat 24 غرب و هذا يعتبر البث الأرضي للقناة المحمل علي الأقمار الصناعية و يُستقبل في كل الدول الأفريقية