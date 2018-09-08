انخفاض محسوس في درجات الحرارة

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية والوسطى، ستشهد بعض السحب السفلى قرب السواحل خلال الصبيحة.لتكون الأجواء غائمة وشبه رعدية، خاصة على المناطق الداخلية والهضاب العليا خلال الظهيرة.

وسجل الديوان بعض السحب السفلى قرب السواحل والمناطق الداخلية، ليصبح الجو غائم مع رعود، بداية من الظهيرة خاصة على المرتفعات الداخلية.

أما المناطق الجنوبية، فتشهد أجواء وشبه رعدية على الجنوب الغربي، خاصة على منطقة بشار خلال الظهيرة.

وأقصى الجنوب والهقار والطاسيلي، سيشهد تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة بداية من الظهيرة خاصة على أقصى الجنوب.

وباقي أرجاء الجنوب، فالأجواء تكون من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم.

وبخصوص درجات الحرارة لنهار اليوم السبت، فستصل من 29 إلى 32 درجة في المناطق الساحلية.

ومابين 31 إلى 36 درجة على المناطق الداخلية، فيما ستسجل ما بين 34 إلى 46 درجة، بالمناطق الجنوبية من الوطن.