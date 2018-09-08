بوعزقي: الجزائر توقفت عن استيراد اللحوم البيضاء

قال وزير الفلاحة اليوم السبت، إنّ الجزائر توقفت عن استيراد اللّحوم البيضاء منذ بداية العمل بترتيبات من أجل تشجيع الإنتاج الوطني.

وأكّد بوعزقي خلال إشرافه على اليوم الوطني حول شعبة الدواجن بالجزائر، أنّ

شعبة الدواجن تطوّرت بسبب برامج التنموية، والتي وضعت حيز التنفيذ من أجل تنمية الإنتاج.

وأضاف بوعزقي أنّ من بين هذه الترتيبات ضبط سوق اللحوم البيضاء، وتسويق المنتجات ووضعها تحت الرقابة الصحيّة

وهذا من أجل تشجيع الإنتاج الوطني.

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