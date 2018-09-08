“معزوزي” يحدث الفتنة داخل الخضر قبل مواجهة غامبيا

عاد الصحفي الصانع للجدل، مصطفى معزوزي، لمهنته المُفضلة، وهي خلق الفتنة داخل صفوف المنتخب الوطني بتصريحات نارية، لا فائدة منها.وإتهم الصحفي نجوم “الخضر” بأنهم السبب في إقالة الناخب الوطني السابق، رابح ماجر، بسبب عدم رغبتهم في العمل معه مُطلقا.

وقال في تصريحات لتلفزيون النهار :”اللاعبون هو سبب تراجع النتائج، وليس رابح ماجر، لأنهم ذات العناصر التي تألقت مع حليلوزيتش”.

وجاء ظهور “معزوري” رغبة منهم في العودة للواجهة، وهو الذي يعلم الجميع مدى الكُرة الذي يُكنه للمُحترفين بشكل خاص جدا.