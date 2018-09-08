إحباط محاولة تھريب 100 ألف أورو بمطار الجزائر

أحبطت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين، محاولة تهريب مبلغ 100 ألف أورو نحو إسبانيا، حسب ما أفادت به مصالح أمن الحدود بالمطار، اليوم السبت.

وحسب المصادر الأمنية، فإن شرطة أمن الحدود قامت بالتنسيق مع الجمارك الجزائرية، بتوقيف مسافر حاول تهريب مبلغ 100 ألف أورو، في رحلة متجه نحو مدينة "مالغا" الإسبانية.

القراءة من الخبر