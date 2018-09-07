لا توظيف لحاملي شهادات التمريض المسلمة من وزارة التكوين المهني

أسفر الاجتماع المشترك الذي تم عقده يوم 20 أوت الفارط، بمقر المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بحضور ممثل عن هذه الأخيرة وممثل عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص لمساعدي التمريض للصحة العمومية، مستقبلا، لفائدة المترشحين الحاصلين على مستوى السنة الثالثة ثانوي في جميع الشعب، على مستوى كافة مؤسسات التكوين العمومية والخاصة وذلك طبقا لمحتوى المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 11- 121 المؤرخ في 20 مارس 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع، على عدم السماح بتوظيف خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي، الحاصلين على شهادات مسلمة من طرف المصالح التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، في المؤسسات العمومية للصحة.

وفي سياق آخر، فقد تم الترخيص استثنائيا باعتماد توظيف فئة مساعدي التمريض للصحة العمومية، خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي بالنسبة لولايتي قسنطينة وتيارت، المتحصلين على مستوى السنة الثالثة ثانوي، الذين لا ينتمون لشعبتي العلوم التجريبية والرياضيات، وذلك حفاظا على حقوق المعنيين الذين تابعوا التكوين المتخصص بنجاح مع ضرورة تأكد مصالح وزارة الصحة من عدم وجود حالات مماثلة في ولايات أخرى.

وذكر في هذا الصدد، ممثل الوظيف العمومي، أن الاجتماع تم برمجته بعد تلقي مصالحه لمراسلة من مصالح وزارة الصحة رقم 734 المؤرخة في 5 أوت 2018 والمتضمنة توضيحات حول كيفيات توظيف مساعدي التمريض للصحة العمومية، خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي، لاسيما بعد التحفظات التي أبدتها مفتشيتا الوظيفة العمومية لولايتي قسنطينة وتيارت بخصوص توظيف هذه الفئة بسبب عدم مطابقة شعبة الالتحاق بالتكوين المتخصص مع الشعب المطلوبة للالتحاق بمنتوج تكوين شبه الطبي على مستوى المؤسسات العمومية للتكوين شبه الطبي التي تم حصرها في شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات حسب الترخيص الموجه من طرف المصالح المركزية للوظيفة العمومية.

وبهذا الخصوص فقد تدخل ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية الذي أشار إلى انه ينبغي على مصالح وزارة الصحة العمل على توسيع الإجراء المتعلق بحصر المشاركة للالتحاق بالتكوين المتخصص على المترشحين المنتمين لمستوى الثالثة ثانوي شعبتي علوم تجريبية ورياضيات، لتشمل خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي بغيية توحيد طرق الالتحاق بالتكوين المتخصص.

كما تم التطرق إلى إشكالية توظيف فئة مساعدي التمريض للصحة العمومية الذين تابعوا تكوينهم على مستوى المؤسسات الخاصة المعتمدة من طرف مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين وهي الوضعية التي تم الوقوف عليها على مستوى مصالح مفتشية الوظيفة العمومية لولاية قسنطينة.

وبهذا الصدد، قدم ممثل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات توضيحات بخصوص تلك الوضعيتين المذكورتين، حيث أوضح أنه بالنسبة لشروط الالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة مساعد التمريض للصحة العمومية، فقد أكد على التزام مصالحه بتوحيد طرق توظيف مساعدي التمريض للصحة العمومية خريجي المدارس العمومية والخاصة وذلك بفتح المشاركة في مسابقة الالتحاق بهذا التكوين لفائدة جميع المترشحين الحاصلين على مستوى الثالثة ثانوي في كافة الشعب.

أما بالنسبة لمسألة تسليم شهادات التكوين المتخصص من طرف مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين، تم التأكيد على محتوى إرسال مصالح وزارة الصحة القاضي بعدم الاعتراف بهذه الشهادات لعدم خضوعها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-371 المؤرخ في 23 نوفمبر 1998 المحدد لشروط إنشاء المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها.