بالفيديو.. الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير باقيا وافيا للوعود والمبادئ

الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير,و عبر مختلف مراحل تطوره و تعامله بكثير من الواقعية و التخطيط العلمي و العملي المبني على تحديد الاهداف و دراسة الاحتياجات لما يتوافق لمخططات و برامج تطوير قواتنا المسلحة.

فقوة الجيش الشعبي الوطني يستمدها من قوة ابناء الجزائر الذين احبو وطنهم و سهرو عليه , فبعد مرور 56 سنة عن انتزاع الجزائر لاستقلالها اصبح الجيش الوطني الشعبي يمتلك قاعدة تكوين تتسم بالتنوع من حيث التخصصات و تتقاسم نفس الاهداف.