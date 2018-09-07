حطاب: الدولة تدعم استثمارات الخواص في المراكز والهياكل الرياضية

دعا وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، المستثمرين الخواص إلى مرافقة القطاع العام في مجال الاستثمار في إنجاز مختلف الهياكل الرياضية، خاصة ما تعلق بمراكز التكوين، حيث نوه بتجربة سلسلة فنادق “أ.زاد” بمستغانم، أين عاين مشروع مركب رياضي على مستوى فندق الألعاب المائية “أكوا بارك” خاص بتحضيرات الأندية الرياضية.

ركز وزير الشباب و الرياضة، محمد حطاب خلال زيارته لولاية مستغانم على أهمية إنجازات الحكومة في مجال الهياكل الرياضية التي استفادت منها الولاية، خلال الثلاثي الأول بعد ما استفاد قطاع الشباب والرياضة من غلاف مالي قدره 85 مليار دينار لإنجاز 233 مشروع، أهمها مشروع إعادة تهيئة المركب الرياضي الرائد فراج بنحو 115 مليار سنتيم فضلا عن تهيئة 24 ملعبا بالعشب الاصطناعي وإنجاز 91 ملعبا جواريا، كما تم إنجاز عدد من المسابح والقاعات.

ودعا الوزير القطاع الخاص إلى ضرورة مواكبة القطاع العام في مجال إنجاز الهياكل الرياضية، حيث أكد على دعم ومرافقة وزارة الشباب والرياضية لمبادرات المستثمرين الخواص، خاصة في مجال إنجاز مراكز التكوين التي يمكن أن تدعم برامج الوزارة من حيث إنجاز 13 مركز تكوين تابع للنخبة عبر مناطق الوطن.

كما دعا المستثمرين في مجال الفندقة والمركبات السياحية إلى ضرورة التفكير في توفير فضاءات رياضية موجهة للتربصات والتحضيرات التي تجريها الفرق الرياضية الجزائرية كبديل عن الوجهات المغاربية والأوروبية التي تختارها فرق كرة القدم، حيث أوضح الوزير أنه خلال السنوات القليلة القادمة ستتحول الجزائر إلى وجهة للفرق الأجنبية لخوض غمار التحضيرات وفق ما هو مسطر له من قبل السلطات.