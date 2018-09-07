توقيف سارقي مقر جمعية العلماء المسلمين بالوادي

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخارجي ببلدية سيدي عمران، أقصى شمال ولاية الوادي، من الإطاحة بمجموعة أشرار،

تقترف جرم سرقة مقترنة بظرف الليل بالتعدد و التسلق واستحضار مركبة ذات محرك وإخفاء المسروقات،

والتي طالت حتى سيدي عمران لجمعية العلماء المسلمين،

ومباشرة وبعد تلقي الشكوى من قبل رئيس فرع الجمعية ببلدية سيدي عمران مفادها تعرض مقر الجمعية للسرقة، مست عتاد و أجهزة كهرومنزلية،

باشرت فورا عناصر الشرطة الإجراءات اللازمة لتوقيف المتورطين،

وتمكنت من توقيف ثلاثة شبان ينحدرون من المنطقة تتراوح أعمارهم في العشرينات من العمر،

و أثناء التحقيق معهم اعترفوا بالفعل المنسوب لهم ليتم استرجاع المسروقات،

ولثبوت الأدلة و القرائن تم إعداد ملف قضائي للمتورطين و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.