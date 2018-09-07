نائب رئيس البنك العالمي “الجزائر ماليا بخير.. وليست بحاجة للإستدانة”

أكد نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج أنّ الجزائر”تتوفر على تمويلات كافية”،

وليست بحاجة للإقتراض لا من البنك العالمي ولا من أي هيئة مالية أخرى.

وأوضح نائب رئيس البنك بشأن إلتزام الجزائر مع البنك العالمي في حوار له مع وكالة الأنباء الجزائرية.

أن إلتزام لا يرتكز على تمويل المشاريع، إلتزامنا مع الجزائر هو “إلتزام إرتقينا به إلى مستوى الحوار وتبادل الخبرات”.

وأضاف بلحاج “نحن نأخذ التجربة الجزائرية ونرى إلى أي مدى هي مناسبة، وكيف يمكن تطبيقها على مستوى بلدان أخرى”.

وجاءت هذه التصريحات لنائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عقب زيارة عمل قادته للجزائر من 4 إلى 7 سبتمبر الحالي.