مخطط أمريكي لإغراق سوق النفط وكسر الأسعار في 24 ساعة!

عادت سوق النفط لتعرف منحى تنازليا من جديد بعد ضخ كميات كبيرة من البترول الصخري الأمريكي خلال الساعات الماضية، وبعد أن اقترب سعر الذهب الأسود من الثمانين دولارا قبل أسبوع، عاد ليتأرجح إلى أقل من 75 دولارا، منذرا بخسائر جديدة للدول المنتجة، في انتظار ما سيفرج عنه اجتماع الجزائر المرتقب يوم 23 سبتمبر الجاري للجنة المشتركة العاشرة لدول الأوبك وغير الأوبك.

ووفقا لما نقلته تقارير منظمة “أوبك” أمس، بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” 74.51 دولارا للبرميل ليسجل بذلك انخفاضا مقارنة بالسعر الذي سجله طيلة الأسبوع، حيث كان يعادل 75.18 دولارا حسبما أفادت به المنظمة اليوم على موقعها الإلكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري.

وأنهت أسعار النفط جلسة الخميس منخفضة بأكثر من واحد بالمائة بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات البنزين الأمريكية، سجلت زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضي وهو ما غطى على هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات الخام.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول منخفضة95 سنتا، لتبلغ عند التسوية 67.77 دولارا للبرميل، وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 77 سنتاي لتسجل عند التسوية 76.50 دولارا للبرميل، وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

يذكر أن الدول الأعضاء في أوبك وشركائها من الدول المنتجة خارج المنظمة قد اتفقوا يوم 23 جوان الماضي بفيينا على تحديد مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج عند سقف 100 بالمائة وذلك وفقا لاتفاق تحديد الإنتاج المتوصل إليه في أواخر 2016 بفيينا والقاضي بتقليص الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا أي 1.2 مليون برميل بالنسيبة لدول أوبك و600 ألف برميل للدول غير الأعضاء في المنظمة.

وبالمقابل، فإن اتفاق تحديد الإنتاج قد تم تمديده إلى غاية نهاية 2018 وذلك خلال اجتماع منظمة اوبك المنعقد في نوفمبر 2017، كما أن مستوى امتثال الدول المشاركة في اتفاق التعاون بلغ 109 بالمائة في جويلية الفارط.

وستعقد اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق اوبك وخارج اوبك يوم 23 سبتمبر المقبل، وسيتم خلال هذا اللقاء بحث مخطط متابعة السوق ومستويات الامتثال لما تبقى من سنة 2018 وأيضا إطار التعاون لسنة 2019 وما بعدها.