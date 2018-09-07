وزارة الصحة تعلن القضاء على الكوليرا

أعلن مصدر من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مغادرة آخر المرضى المصابين بداء الكوليرا لمستشفى بوفاريك التابع لولاية البليدة اليوم، بعد تماثل جميع المصابين بالداء للشفاء.

وكشف المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن المصلحة التي كان يرقد بها المصابون بهذا الوباء قد تم غلقها نهائيا.

وكانت وزارة الصحة قد أوضحت من قبل أنه لم يتم تسجيل أي حالة جديدة بداء الكوليرا، مضيفة إن بقية المرضى قد غادروا المستشفى بعد تماثلهم التام للشفاء.

وأكدت في ذات السياق إن الوباء بقى محصورا على مستوى ولاية البليدة فقط بعد تحديد مصدره المتواجد بوادي بني عزة بنفس الولاية، مؤكدة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية الأخرى، لضمان تطهير وتنظيف شامل للوادي من أجل تجنب إصابات أخرى.

وذكرت وزارة الصحة أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته يبقى ساري المفعول، داعية إلى احترام قواعد النظافة الجماعية والفردية.