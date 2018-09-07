مسؤول بالبنك العالمي يعارض توصيات “الافامي”: الجزائر ليست بحاجة للاقتراض من الخارج

نفى مسؤول بالبنك العالمي، وجود مفاوضات بين الجزائر والهيئات المالية الدولية ومنها مؤسسة بروتن وودس للحصول على قروض وتمويلات خارجية، وقال نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، فريد بلحاج، أن الجزائر “تتوفر على تمويلات كافية” و ليست بحاجة للاقتراض لا من البنك العالمي و لا من أي هيئة مالية أخرى.

وجاءت تصريحات مسؤول البنك العالمي، ضمن حوار أجرته وكالة الأنباء الجزائرية، و أوضح ممثل البنك العالمي الذي قام بزيارة عمل إلى الجزائر من 4 إلى 7 سبتمبر الجاري، ان “التزام (البنك العالمي) بالجزائر لا يرتكز على تمويل المشاريع، قبل ان يضيف بان الجزائر “تتوفر على تمويلات كافية و ليست في حاجة للاقتراض لا من البنك العالمي و لا من أي هيئة أخرى”.

وتحدث مسؤول البنك العالمي، عن نتائج زيارته بعد اللقاءات التي جمعته مع مسؤولين و وزراء في حكومة اويحيي، و هم على التوالي وزير المالية و وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و وزير الأشغال العمومية و النقل و وزير الصناعة و المناجم و كذا مع محافظ بنك الجزائر، و وصف ما تستخلصه من تلك الاتصالات الأولية انه “أمام جزائر جديدة”.

واعتبر مسؤول البنك العالمي، بان “الجزائر تسير في الاتجاه الصحيح”، مضيفا أنه و مثلما هو الحال بالنسبة لأي انتقال فإن الأمر يتطلب بعض الوقت و إجراءات تتسم بروح المبادرة و كذا السرعة بشكل يسمح بتطبيق الانتقال على أنجع وجه ممكن. وتحدث كذالك عن تطورات في مجال التطرق إلى الوضع الاقتصادي و التطورات في العلاقة بين القطاعين العمومي و الخاص و في المكانة المتزايدة الممنوحة للقطاع الخاص في التقييم الشامل للاقتصاد الجزائري.

من جهة أخرى، يرى ممثل البنك العالمي أن تنويع الاقتصادي الجزائري يكتسي أهمية بالغة: “يرتكز الاقتصاد الجزائري اليوم على المحروقات، و من الواضح أنه بالنسبة للجزائر، التي نرى لها مستقبلا في السنوات ال20 أو ال30 المقبلة، فإن هذا التركيز على المحروقات هو غير مثمر و لذا فالأمر يتطلب تغيير و تنويع، بل في الواقع الاستخلاص من هذه البلاد، التي تتوفر على مقومات هائلة، المزيد من الابتكار و الإبداع. و لن يتسنى ذلك إلى من خلال قطاع خاص تخفف عنه بعض العوائق التي لا زالت تحول دون تطوره”.

في هذا السياق، أشار المسؤول ذاته أنه لمس من خلال اللقاءات التي أجراها في إطار زيارته إلى الجزائر “وعيا بضرورة إزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص و منح المزيد من الحرية للمقاولين و لكل من تحدوه رغبة في المخاطرة من أجل ترقية المؤسسة و تحقيق نمو مستدام”.

واللافت في تصريحات مسؤول البنك العالمي، انها جاءت مختلفة بل مناقضة لتلك الصادرة عن مسؤول بعثة الافامي في ختام زيارته الى الجزائر شهر مارس الماضي، وخاصة ما يتعلق باللجوء الى التمويل الخارجي وسياسة طبع النقود، حيث أوصت بعثة “الافامي”، الحكومة باعتماد إستراتيجية تمويلية واسعة النطاق يُستبعد منها الاقتراض من البنك المركزي. في إشارة إلى طبع النقود لتمويل العجز، واقترحت وضع ضمانات وقائية قوية. تشمل حدودا كمية وزمنية صارمة على التمويل النقدي، وتسعير هذا التمويل حسب سعر الفائدة في السوق، وحذرت من احتمالات أن تؤدي السياسات الجديدة إلى تفاقم الاختلالات وزيادة الضغوط التضخمية والتعجيل بفقدان احتياطيات الصرف.

وكبديل لسياسة طبع النقود اقترح “الافامي” الاستعانة بمجموعة متنوعة من خيارات التمويل، منها إصدار سندات دين محلية بأسعار السوق، وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبيع بعض الأصول، وكذلك، الحصول على قروض خارجية لتمويل مشروعات استثمارية يتم اختيارها بدقة. والذي يعتبر في نظر “الافامي” بـ”الخيار المثالي”، إضافة إلى تدعيم الضبط المالي من خلال نهج واسع النطاق بما في ذلك زيادة الإيرادات خارج المحروقات عبر توسيع القاعدة الضريبية (الحد من الإعفاءات وتعزيز جباية الضرائب)، خفض نسبة النفقات الجارية من الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا، والحد من الاستثمار وزيادة كفاءته