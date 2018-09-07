استفادة 220 مؤسسة تربوية من الكهرباء والغاز

استفادت أزيد من 220 مؤسسة تربوية من خدمات التزويد بالكهرباء والغاز، حرصا على إنجاح الدخول المدرسي 2018 -2019.

وأفادت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز في بيان لها اليوم الجمعة، أن مديريات التوزيع على المستوى الوطني قامت بتجنيد كل مواردها المادية والبشرية من أجل ربط المؤسسات التربوية بطاقتي الكهرباء والغاز في آجال قياسية، وذلك حرصا منها على المساهمة الفعالة في إنجاح الدخول المدرسي 2018 ـ 2019 .

وبهدف توفير شروط الراحة للتلاميذ والمتعلقة أساسا بالإنارة والتدفئة، تم تزويد أكثر من 140 مدرسة ابتدائية و50 متوسطة وكذا 30 ثانوية بالكهرباء والغاز، حسب ذات البيان.

كما برمجت الشركة كل هذه المؤسسات للاستفادة من حصص تربوية وتوعية في إطار الحملة التحسيسية حول الاستعمال الآمن والعقلاني للطاقة الكهربائية والغازية التي سيتم إطلاقها في غضون شهر نوفمبر القادم.

جدير بالذكر أن هذا التوجه للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز يأتي بالرغم من الصعوبات التي تواجهها مصالحها في تحصيل مستحقاتها المالية. وتسببت هذه الصعوبات في إثقال ميزانية الشركة، سيما وأن مديريات التوزيع التابعة لها انتهجت لغة الحوار والاتصال الجواري تفاديا لتعطيل مصالح المواطنين، عوضا عن إجراءات قطع التموين "الذي يبقى الخيار النهائي".