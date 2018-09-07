أعلن نادي نابولي، صبيحة اليوم الجمعة أن نتائج الفحوص الأخيرة التي خضع لها فوزي غلام جاءت جد مطمئنة وتسمح للاعب باستئناف التدريبات الجماعية مع بقية زملائه...

بالفيديو: غلام يتلقى أنباء سارة وهذا موعد استئنافه التدريبات الجماعية ولعبه أول مباراة

أعلن نادي نابولي، صبيحة اليوم الجمعة أن نتائج الفحوص الأخيرة التي خضع لها فوزي غلام جاءت جد مطمئنة وتسمح للاعب باستئناف التدريبات الجماعية مع بقية زملائه...

نشرت : الهدّاف الجمعة 07 سبتمبر 2018 15:14

من جهته عبر الدولي الجزائري عن سعادته الكبيرة بعد تأكد شفائه نهائيا من الإصابة عبر تغريدة نشرها على رصيده الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، حيث وضع مقطع فيديو يظهره وهو يداعب الكرة مرفوقا بتعليق جاء فيه ما يلي: "لقد كانت تدريباتي الأخيرة وحيدا قبل الانضمام إلى المجموعة، أنا سعيد ولا أطيق صبرا من أجل لقاء زملائي مجددا''.

ومن المتوقع أن يكون غلام تحت تصرف الطاقم الفني بقيادة أنشيلوتي تحسبا للمباريات المقبلة، رغم أن الاعتماد عليه أساسيا يبقى مستبعدا في انتظار بلوغ جاهزيته الكاملة، في الوقت الذي كشفت بعض التقارير أن الدولي الجزائري يستهدف ليكون جاهزا من كل النواحي تحسبا لقمة الجولة أمام جوفنتوس في آخر يوم من الشهر الحالي.