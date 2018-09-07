الذكاء الاصطناعي من أجل حياة أفضل

المدير التنفيذي ورئيس قسم التكنولوجيا يلقيان كلمة افتتاحية مشتركة في برلين، أبرزا فيها لأول مرة تفاصيل استراتيجيات إل جي في مجال الذكاء الاصطناعي

برلين، 50 سبتمبر 2018 - قام الرئيس التنفيذي لشركة إل جي إلكترونيكس جو سيونغ جين ورئيس قسم التكنولوجيا الدكتور آي بي بارك بإلقاء كلمة افتتاحية مشتركة خلال دورة 2018 من معرض إيفا ببرلين، حيث حددا التوجه الاستراتيجي للجيل الجديد للذكاء الاصطناعي.

وتعتبر هذه المرة هي الأولى التي يقدم فيها كبار المسؤولين التنفيذيين في إل جي كلمة افتتاحية في أحد المعارض العالمية الكبرى. وكانت الكلمة تحت عنوان "فكّر بذكاء. كن حراً: العيش بحرية مع الذكاء الاصطناعي"، وتمّت متابعتها من قبل أكثر من 1000 شخص من كبار الشخصيات في مجال الصناعة وأصحاب النفوذ والصحفيين الذين اجتمعوا في برلين لسماع إطار إل جي لمستقبل الذكاء الاصطناعي.

وتمثل الكلمة الافتتاحية لإل جي علامة بارزة بالنسبة إلى الشركة، حيث أظهرت كيف أنّ التزامها بالبقاء في صدارة الساعين إلى تنمية الذكاء الاصطناعي في مجال صناعة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية قد أكسبها مكانة بارزة على الصعيد العالمي في أكبر معرض للأجهزة الإلكترونية الموجّهة للمستهلكين في أوروبا.



وبعد إطلاقها لتشكيلة أجهزة ثينك LG ThinQ في وقت سابق من هذا العام، ركزت شركت إل جي على إبراز تأثير نظامها البيئي الحيوي المعزّز بحلول الذكاء الاصطناعي القوية التي تعتمد على منصة إل جي المفتوحة، والشراكة المفتوحة واستراتيجية الاتصال المفتوح.

وألقى السيد جو، المدير التنفيذي للشركة، وهو خبير مخضرم في شركة إل جي يبلغ من العمر 42 عامًا، الكلمة الرئيسية، مشددًا على رغبة الشركة في توفير حياة أفضل للمستهلكين، معرّفا ذلك بأنه يتمثّل في زيادة توافر الخيارات الأكثر حريةً وذكاءً في حياتهم اليومية. وأعرب عن اعتقاده الراسخ بأن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي أمر أساسي لتقديم إمكانيات جديدة من أجل حياة أفضل.

وقال السيد جو: "بالإضافة إلى الحوسبة المتطورة والبيانات الضخمة، وفضلا عن القدرة على استغلال الاتصال المعزز من الجيل الخامس، سوف يرافق الذكاء الاصطناعي كل جانب من جوانب حياتنا في إطار تجربة متصلة سلسة. وسيعرف بيتك طبيعة اليوم الذي قضيته في المكتب وسيقوم بمدّ سجّاد الترحيب عن طريق إعداد البيئة المثالية بالنسبة إليك عندما تتخطّى الباب ".



ثم تناول السيد بارك، رئيس قسم التكنولوجيا، الكلمة وقدّم الأسس الرئيسية الثلاثة للذكاء الاصطناعي وهي: التطوّر، الربط والانفتاح. ومن خلال الرسالة الشاملة التي تفيد بأن الذكاء الاصطناعي هو أكثر من مجرد ابتكار من أجل الابتكار، بل هو في الحقيقة معنى الابتكار ذاته من أجل حياة أفضل، قام الدكتور بارك بتوضيح الكيفية التي تتعزّز بها حياتنا من خلال هذه الركائز الأساسية الثلاث للذكاء الاصطناعي.

ويجب، حسب الدكتور بارك، أن يستند تطور الذكاء الاصطناعي إلى زيادة التواصل المستمر مع المستخدمين، كما أوضح منهجية إل جي لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأساسية، ويكون ذلك: أولاً ، من خلال تركيز الشركة على التعرف على الكلام، والتعرف على الصور، والتعرف على البيومترية ، وخوارزميات التعلم العميق. وثانيًا ، من خلال فوائد الاتصال السلس المقدم من خلال مجموعة منتجات إل جي المتنوعة التي تمكّن من إزالة القيود التقليدية للفضاء والزمن؛ وثالثاً، عبر الإمكانيات اللانهائية المقدمة من خلال زيادة الموصولية، من قبيل استخدام روبوت إل جي المكنسة. واختتم حديثه بإبراز أهمية وجود نظام إيكولوجي مفتوح للذكاء الاصطناعي وشرح نظام تشغيل الويب البديهي ويب أو إس(webOS) الخاص بإل جي.



كما تمّ خلال كلمة الافتتاح تقديم خبراء عالميين رائدين في مجال الذكاء الاصطناعي، وكان من بينهم الباحث الشهير د. أندرو ن غ؛ ماثيو بيري، رئيس مؤسسة الموصولية المفتوحة؛ وبيتر كوبريك، رئيس قسم التكنولوجيا بشركة هير لتكنولوجيا الخرائط (HERE)؛ و كونغ كيونغ شول، المدير التنفيذي للشركة الناشئة إس جي روبوتيكس (SG Robotics) للروبوتات القابلة للارتداء. وكان المتحدثون الضيوف متفقين في دعمهم لرؤية إل جي لمستقبل الذكاء الاصطناعي.



وقد أشاد السيد يانس هيتيكير، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة معرض برلين والمدير التنفيذي لمعرض إيفا، بالكلمة الافتتاحية قائلاً: "لقد كان من دواعي سرورنا أن تقوم إل جي بافتتاح هذا الحدث من خلال التباحث في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي التقنية الأهمّ في صناعة الأجهزة الالكترونية الاستهلاكية. وأعتقد أن الحضور يشاطرون رؤية إل جي لتكنولوجيا مبنية على فلسفة تركز على المستخدم، وآمل أن تتاح للزائرين فرصة زيارة جناح إل جي ".

وستعرض إل جي تشكيلة واسعة من الأجهزة الالكترونية الاستهلاكية وأجهزة الروبوت المجهزة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناطق المخصصة لتشكيلة أجهزة LG ThinQ في جناح إل جي. وقد ساهمت هذه التشكيلة، بالإضافة إلى كلمة الافتتاح الرئيسية، في تقديم أوراق اعتماد الشركة كرائد في مجال الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم.