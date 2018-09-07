مستشفى بوفاريك: تخلصنا نهائيا من وباء الكوليرا

أعلن مستشفى بوفاريك بولاية البليدة عن التخلص بشكل نهائي عن وباء الكوليرا، حيث غادر آخر المصابين بهذا الداء المستشفى بعدما تماثل للشفاء.

وكان مستشفى بوفاريك قد استقبل عشرات المصابين بالكوليرا منذ بداية انتشار الوباء، كما سجل عدة وفيات.

وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قالت الأربعاء، في بيان لها، أنه "تم تحديد مصدر الوباء المتواجد بوادي بني عزة بالبليدة"، مشيرة الى انه "سيتم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية بالتنسيق مع القطاعات المعنية الأخرى لضمان تطهير وتنظيف شامل للوادي من أجل تجنب إصابات أخرى".

وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، قد أكد الثلاثاء، أن الوضعية الوبائية "متحكم فيها"، فيما سيتم الابقاء على نظام اليقظة إلى غاية "فهم الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذه الحالة الصحية الاستعجالية".