حرب بالسيوف والخناجر ترعب سكان سيدي فرج

تورط 10 شباب من حي بلحاجي بسيدي فرج في قضية مشاجرة وحمل أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي، حيث مثل الخميس، 8 منهم أمام القاضي الجزائي فيما غاب البقية عن جلسة المحاكمة.

وحسب ما دار في الجلسة، فإن ملابسات القضية بدأت عندما نشب شجار عنيف بين متهمين صباحا ليتدخل الجيران وأعوان أمن الإقامة لفكه. لتندلع حرب شرسة بين مناصري خصم المتهم الأول الذين جلبوا معهم السيوف والخناجر وقضبانا حديدية. والتي خلقت الرعب والهلع في قلوب سكان الحي خاصة بعد تحطيم باب مدخل الإقامة الحديدي.

وهو الأمر الذي استدعى تدخل رجال الشرطة التي أوقفت المتهمين العشرة وأودعت بعضهم الحبس المؤقت فيما استفاد البقية من الإفراج. وخلال محاكمتهم جميعا أنكروا الفعل المنسوب إليهم موضحين أن المعتدين رموا أسلحتهم ولاذوا بالفرار ليتم إلقاء القبض على أغلبيتهم بشاطئ سيدي فرج.

مؤكدين أنهم كانوا يحاولون تهدئة الوضع ولم يشاركوا في الشجار. وبعد التماس ممثل الحق العام عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة ضد كل واحد من المتهمين مع مصادرة المحجوزات، أفادتهم المحكمة بعد المداولات بالبراءة.