(فيديو) ترامب أمام كاميرات التلفزيون على المباشر .. وشاب وراءه يسخر من خطابه .. شاهدوا:

خطف شاب، كان يقف وراء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أثناء إلقائه خطابا حماسيا في ولاية مونتانا الخميس، الأضواء، وبات حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر موقع "بيزنس إنسايدر" أن ترامب كان يلقي خطابا أمام حشد من أنصاره في مدينة بيلينغز بولاية مونتانا، مضيفا أن أحد الشباب كان له رأي آخر في تصريحات رئيس الولايات المتحدة.

وبدا من خلال الفيديوهات، التي نشرت على موقع "تويتر" الشاب المجهول وهو يبتسم ويضحك ويرسم تعابير "الاستغراب والسخرية"، حين كان ترامب يتحدث على بعض القضايا الراهنة.

ولم يتأخر العقاب كثيرا، حيث سرعان ما توجهت إحدى السيدات (يبدو أنها موظفة) نحو الشاب وتحدثت معه باختصار، قبل أن تطلب منه مغادرة مكانه لتعوضه، في محاولة منها لإيقاف "سخرية الشاب".

@MalcolmNance the guy in the plaid shirt clearly doesn't believe everything Trump says. Montana. pic.twitter.com/m4rHMCUg3Y

YOU MUST CLAP LOUDER FOR DEAR LEADER OR WE WILL REMOVE YOU



Can someone find out which gulag they took this guy to?



Watch closely: the dude in the plaid shirt behind Trump who isn't clapping enough. #FridayFeeling #FridayMotivation pic.twitter.com/3Y5NkRojPz