بالصور..عاصفة تفاجئ الخضر خلال نزهة بغامبيا

تفاجات عناصر المنتخب الوطني باجوا عاصفة خلال قسامها بجولة على مقربة من مقر اقامتهم بغامبيا.

وعرفت الاحوال الجوية في هذا البلد تقلبا رهيبا، بسقوط امطار غزيرة طيلة ساعات الصبيحة في سيناريو غريب.

وسيزيد تهاطل الامطار بصفة اكيدة في تدهور ارضية الميدان الذي سيحتضن مواجة غد السبت بين المنتخب الجزائري و نظيره الغامبي

يذكر بان محاربي الصحراء مستعدون من جميع النواحي لمواجهة غامبيا، خاصة في غياب شبح الاصابات.