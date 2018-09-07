متوسط سعر البترول الجزائري يقارب الـ 72 دولار خلال الأشهر الـ 7 الأولى لـ 2018

ارتفع متوسط سعر البترول الجزائري (خام صحاري الجزائري) الى 71,82 دولار للبرميل خلال السبع الأشهر الأولى لـ 2018 مقابل متوسط سعر قدره 50,52 دولار للبرميل خلال السبع الأشهر الأولى لـ 2017، أي بارتفاع قدره 42 بالمائة.

وحسب وزارة المالية فإن هذا التحسن سيسمح في سعر برميل النفط بارتفاع بـ 15,22 بالمائة في صادرات المحروقات خلال نفس فترة المقارنة و التي ارتفعت الى 22,021 مليار دولار مقابل 19,111 مليار دولار، حسب نفس المصدر.

وبلغ متوسط سعر صرف الدينار مقابل الدولار 115,31 دينار بين بداية جانفي و نهاية جويلية 2018 مقابل 109,39 دينار خلال نفس الفترة من 2017، أي بتراجع قدره 5,41 بالمائة .

وبلغ سعر صرف الدينار مقابل الدولار 117,70 دينار نهاية جويلية 2018 مقابل 108,44 دينار نهاية جويلية 2017 (-8,54 بالمائة).

وبلغ متوسط سعر صرف الدينار مقابل الأورو 138,85 دينار لكل واحد أورو خلال السبع الأشهر الأولى لـ 2018 مقابل 119,46 دينار خلال نفس الفترة من 2017، أي بتراجع قدره 16,23%.

وبلغ سعر صرف الدينار مقابل الأورو نهاية جويلية 2018، 137,85 دينار مقابل 127,15 دينار لكل واحد أورو نهاية جويلية 2017 (-8,41%. ) وبلغ متوسط نسبة التضخم بين بداية يناير و نهاية جويلية 2018 ما قدره 4,54% مقابل 5,87% خلال نفس الفترة من 2017.

ويرتقب قانون المالية 2018 تحقيق نمو قدره 1,7% من الناتج المحلي الخام في 2018 مقابل نمو قدر بـ 1,6% في 2017. و بهذا سترتفع قيمة الناتج المحلي الخام الجزائري من 18.876,6 مليار دينار في 2017 الى 20.512,1 مليار دينار، حسب نفس المصدر.