إحباط محاولة هجرة لـ 14 حراقا بسكيكدة

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس، من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وتهريب كميات معتبرة من الوقود تقدر بـ 6680 لتر وضبط 1812 قرص مهلوس بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف.

وأوضح اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن أحبط حراس السواحل بسكيكدة أحبطوا"محاولة هجرة غير شرعية لـ14 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، فيما تم توقيف 6 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من غليزان، ورقلة وعين أمناس".

وأضاف ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 6 سبتمبر 2018، إثر عمليات متفرقة بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف، محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ 6680 لتر وضبط 1812 قرص مهلوس".

من جهة أخرى، تمكن عناصر الدرك الوطني من "حجز خمس (5) بنادق صيد وطائرة بدون طيار بقسنطينة و954 وحدة من المشروبات الكحولية بكل من بسكرة وعين تموشنت".