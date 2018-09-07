فاو: استقرار مؤشر أسعار الغذاء عالميًا

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، الخميس، استقرار مؤشر أسعار الغذاء عالميًا، خلال أوت الماضي، دون تغيير عن الشهر السابق له.

وقالت المنظمة في بيان، إن المؤشر سجل 167.6 نقطة في أغسطس الماضي، دون تغيير تقريبًا عن التقديرات المعدلة في جويلية السابق له. وعلى أساس سنوي، انخفض المؤشر بنسبة 5.4 بالمائة، مقارنة بشهر اوت 2017.

وكان المؤشر قد سجل تراجعًا على مدار شهرين بنحو 3.7 بالمائة في جويلية الماضي، و1.3 بالمائة في جوان السابق له، على أساس شهري. ويراقب مؤشر الفاو لأسعار الأغذية، متوسط أسعار التبادل التجاري في الأسواق العالمية لخمس مجموعات من السلع الغذائية الرئيسية، وهي: الحبوب، والزيوت النباتية، ومنتجات الألبان، واللحوم، والسكر.

وحسب البيان، ارتفع مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة 4 بالمائة على أساس شهري، مع ارتفاع أسعار القمح بمقدار الضعف، بعد تدهور المحاصيل في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي. فيما صعدت أسعار الذرة العالمية بأكثر من 3 بالمائة، الشهر الماضي، في الوقت الذي تراجعت أسعار الأرز. في المقابل انخفض مؤشر الزيوت النباتية بنسبة 2.6 بالمائة عن يوليو، مقتربًا من أدنى مستوى له في 3 سنوات، إضافة لتراجع أسعار منتجات الألبان بنسبة 1.5 بالمائة وسط أحجام موسمية ضعيفة نسبيًا.

وأشار البيان إلى تراجع أسعار السكر 5.4 بالمائة الشهر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى خلال 10 سنوات، نتيجة انخفاض قيمة عملات المصدرين الرئيسيين كالبرازيل والهند. وتراجع مؤشر أسعار اللحوم بنحو طفيف بالشهر الماضي عن قيمته في جويلية.

و"فاو" هي منظمة الأغذية والزراعة، ووكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع، وتعمل في أكثر من 130 دولة.