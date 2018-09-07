أوناس مُفاجأة “أنشلوتي” بعد أسبوع الفيفا !

كشفت المصادر الصحفية الإيطالية، أن المكانة الأساسية للاعبي الهجوم أصبحت مهددة بفعل تألق الجزائري “ادم أوناس” الذي صنع الحدث مؤخرا.أوناس وفي أول مشاركة له في الكالتشيو هذا الموسم أبدع وتألق وكسب ثقة المدرب “كارلو أنشلوتي” الذي قرّر منحه فرصة جديدة في المباريات المقبلة.

وكان الجزائري يريد المغادرة في الميركاتو الصيفي بسبب المدرب السابق “ساري” الذي لم يعتمد عليه، لكن قدوم “أنشلوتي” غيّر كل شيء.

فحتى “أوناس” أصبح يثابر في التدريبات من أجل أخذ مكانة أساسية وإزاحة “كالييخون” الذي يقدم مستوى متذبذب في الفترة الأخيرة.

وحسب ما أكدته المواقع الرياضية الإيطالية، فإن الجزائري قد يكون مفاجأة أنشلوتي بعد نهاية أسبوع “الفيفا”.