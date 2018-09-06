وزارة المالية:البترول يرتفع والدينار يتقهقر

ارتفع متوسط سعر البترول الجزائري (خام صحاري الجزائري) إلى 71.82 دولار للبرميل خلال السبع الأشهر الأولى لـ 2018 مقابل متوسط سعر قدره 50.52 دولار للبرميل خلال السبع الأشهر الأولى لـ 2017، أي بارتفاع قدره 42 بالمائة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزارة المالية.

وسمح هذا التحسن في سعر برميل النفط بارتفاع بـ 15.22 بالمائة في صادرات المحروقات خلال نفس فترة المقارنة والتي ارتفعت إلى 22.021 مليار دولار مقابل 19.111 مليار دولار، حسب نفس المصدر.

وبلغ متوسط سعر صرف الدينار مقابل الدولار 115.31 دينار بين بداية جانفي ونهاية جويلية 2018 مقابل 109.39 دينار خلال نفس الفترة من 2017، أي بتراجع قدره 5.41 بالمائة.

وبلغ متوسط سعر صرف الدينار مقابل الأورو 138.85 دينار لكل واحد أورو خلال السبع الأشهر الأولى لـ 2018 مقابل 119.46 دينار خلال نفس الفترة من 2017، أي بتراجع قدره 16.23% .

وبلغ متوسط نسبة التضخم بين بداية جانفي ونهاية جويلية 2018 ما قدره 4.54 % مقابل 5.87% خلال نفس الفترة من 2017.

ويرتقب قانون المالية 2018 تحقيق نمو قدره 1.7% من الناتج المحلي الخام في 2018 مقابل نمو قدر بـ 1.6% في 2017.