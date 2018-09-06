رفع الحظر عن بعض المنتجات المستوردة خلال الأيام المقبلة

أعلن وزير التجارة، سعيد جلاب، اليوم الخميس 6 سبتمبر، أنه ستم “رفع الحظر خلال الأيام المقبلة عن بعض المنتجات المستوردة وفقا لاحتياجات السوق الوطنية”.وأكد الوزير خلال زيارته الى برج بوعريرج أن المنتوج الوطني حقق “قفرة نوعية بعد ما تم منع استيراد بعض المنتجات”، مبرزا أنه يتمتع بجوة عالية على غرار المواد البلاستيكية و الغذائية و كذا إنتاج الألواح الشمسية، حيث أوضح أن هذه المنتجات على اختلافها قد “استطاعت أن تلبي احتياجات السوق الوطنية في وقت وجيز”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأعلن جلاب أنه سيتم “رفع الحظر خلال الأيام المقبلة عن بعض المنتجات المستوردة وفقا لاحتياجات السوق الوطنية مع فرض رسم إضافي عليها” و ذلك في طار، كما قال- تشجيع الإنتاج الوطني و عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتحسين المنتج الوطني و تشجيع الاستثمار.

وأضاف وزير التجارة كذلك بأنه سيتم “تجسيد استراتيجية وطنية على مدار الخمس سنوات المقبلة (2019-2023) من خلال اعتماد إجراءات تنظيمية لتنويع الصادرات.

وقال في هذا السياق : “نطمح لتسويق المنتج الوطني في أسواق جديدة من خلال مشاركة الجزائر في صالونات بأمريكا الشمالية للأسواق الأمريكية و بلجيكا للسوق الأوروبية و موريتانيا لاقتحام الأسواق الإفريقية”.

وستسمح هذه الاستراتيجية الوطنية للتصدير بتنويع الاقتصاد الوطني خاصة الصادرات خارج قطاع المحروقات و التي ستبلغ حسبه – مع نهاية السنة الجارية 1 مليار و 600 مليون دولار منوها بدور المستثمرين الخواص في هذه العملية على غرار، كما قال- مجمع “كوندور” ببرج بوعريريج الذي سيبلغ حجم صادراته مع نهاية السنة الجارية قرابة 40 مليون دولار .