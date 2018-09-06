محطة “الورشات” على خط ميترو الجزائر تدخل حيز الخدمة وهذا موعد تدشين المطارالدولي

أشرف وزير النقل والاشغال العمومية عبد الغاني زعلان، اليوم الخميس 6 سبتمبر، على تدشين محطة جديدة على مستوى خط “حي البدر عين النعجة” لميترو الجزائر، و يتعلّق الأمر بمحطة “الورشات”، التي كانت تعتبر من بين ثلاث محطات لم تدخل الخدمة. لتبقى محطتي “علي منجلي” و “جسر قسنطينة”، قيد الإنجاز لإدخال كل المحطات حيز الخدمة على طول 37 كلم لخط ميترو الجزائر.

وقال وزير النقل عبد الغاني زعلان، في تصريح للصحافة على هامش اشرافه على افتتاح المحطة الجديدة، بان الاشغال لاتزال جارية بوتيرة حسنة على مستوى توسعتي باب الواد والمطار الدولي، وذلك لرفع معدل تنقل المواطنين عبر الميترو من 200 الى 300 ألف مواطن يوميا.

كما افاد المسؤول الأول على قطاع النقل في ذات التصريح، بان مصالحه انهت دراسات مشروع توسيعات جديدة، سيتم اعتمادها وفقا لتحسن الوضع المالي للبلاد. وذلك في إطار برنامج الحكومة في تخفيف الضغط على طرقات العاصمة التي تشهد اكتظاظا كبيرا. مشيرا إلى أن 161 مليون مسافر تنقلوا عبر المترو منذ تدشينه.

وفي إطار ذات الزيارة الميدانية التي نظمها وزيرة النقل الى عدد من هياكل القطاع في العاصمة، وقف زعلان على تقدم اشغال التهيئة الخارجية للمطار الجديد، الذي أكد انتهاء الأشغال فيه بصفة كلية، فيما وصلت عمليات التجارب التقنية والرقيمة إلى مرحلة متقدمة تجاوزت الـ90 بالمائة خاصة فيما يتعلق بتجريب نظام مراقبة الأمتعة و تسجيل المسافرين والمصاعد. مضيفا بان اشغال التهيئة الخارجية تشهد تقدما كبيرا، تجاوز الآجال المحددة للتسليم، وهو ما يؤكد حسبه بان تسليم المطار بشكل كلي سيكون قبل نهاية السنة على ان يكون تدشينه بداية 2019.