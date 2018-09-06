"مجلة الجيش" تعلق على التغييرات الأخيرة

علقت افتتاحية مجلة الجيش الوطني الشعبي على حملة التغييرات الكبيرة التي مست المؤسسة العسكرية مؤخرا.

وقالت المجلة الشهرية في عددها الصادر اليوم الخميس "تأتي التعيينات الأخيرة لتكرس مبدأ التداول على الوظائف والمناصب وفق معايير الجدارة والاستحقاق".

واستشهدت المجلة بتصريحات سابقة للفريق قايد صالح قال فيها أن هذه التعيينات هي تقليد يتيح فرصة تحفيز القدرات البشرية، وتثمين خبراتها الغنية والمتراكمة وتشجيعها على بذل مزيد من الجهد على درب خدمة الجيش الشعبي الوطني.

من جهة أخرى أكدت الافتتاحية أن الجيش الشعبي الوطني يواصل مسار التحديث والتطوير وفق خطة مدروسة للبقاء في حالة جاهزية دائمة تحسبا لمواجهة أي طارئ.