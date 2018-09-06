رفع الحظر عن بعض المنتجات المستوردة خلال الأيام المقبلة

أعلن وزير التجارة، سعيد جلاب، اليوم الخميس عن "رفع الحظر خلال الأيام المقبلة عن بعض المنتجات المستوردة وفقا لاحتياجات السوق الوطنية".

وأكد جلاب على هامش زيارة تفقدية قادته الى ولاية برج بوعريريج أنه سيتم "رفع الحظر خلال الأيام المقبلة عن بعض المنتجات المستوردة وفقا لاحتياجات السوق الوطنية مع فرض رسم إضافي عليها" و ذلك في طار، كما قال- تشجيع الإنتاج الوطني و عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتحسين المنتج الوطني و تشجيع الاستثمار

و حسب الوزير فإن المنتوج الوطني حقق "قفرة نوعية بعد ما تم منع استيراد بعض المنتجات"، مضيفا بأنه سيتم "تجسيد استراتيجية وطنية على مدار الخمس سنوات المقبلة (2019-2023) من خلال اعتماد إجراءات تنظيمية لتنويع الصادرات قائلا في هذا السياق : "نطمح لتسويق المنتج الوطني في أسواق جديدة من خلال مشاركة الجزائر في صالونات بأمريكا الشمالية للأسواق الأمريكية و بلجيكا للسوق الأوروبية و موريتانيا لاقتحام الأسواق الإفريقية".

وأضاف وزير التجارة كذلك " ستسمح هذه الاستراتيجية الوطنية للتصدير بتنويع الاقتصاد الوطني خاصة الصادرات خارج قطاع المحروقات و التي ستبلغ - حسبه - مع نهاية السنة الجارية 1 مليار و 600 مليون دولار منوها بدور المستثمرين الخواص في هذه العملية على غرار، - مجمع "كوندور" ببرج بوعريريج الذي سيبلغ حجم صادراته مع نهاية السنة الجارية قرابة 40 مليون دولار .

ووقف الوزير خلال تفقده لبعض الوحدات الإنتاجية بالمنطقة الصناعية ببرج وعريريج في إطار زيارة عمل قام بها إلى هذه الولاية، على مدى جودة المنتوج الوطني على غرار المواد البلاستيكية و الغذائية و كذا إنتاج الألواح الشمسية، حيث أوضح أن هذه المنتجات على اختلافها قد "استطاعت أن تلبي احتياجات السوق الوطنية في وقت وجيز".