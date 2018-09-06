بعثة "الخضر" تصل إلى بانجول وبلماضي يؤكد استعداد التشكيلة للفوز على غامبيا

وصلت منذ قليل بعثة المنتخب الوطني إلى مطار بانجول الغامبي بعد رحلة خاصة انطلقت منتصف نهار اليوم من مطار هواري بومدين، وذلك تحسبا لمواجهة منتخب غامبيا برسم الجولة الثانية من تثفيات كأس امم افريقيا 2019.

وفور الوصول أعرب رئيس الفاف، خير الدين زطشي، عن تفاؤله بتحقيق الفوز على حساب غامبيا، مضيفا ان الرحلة كانت في ظروف جيدة و اللاعبون عازمون على رفع التحدي رغم الظروف المناخية الصعبة هناك بسبب الرطوبة العالية.

كما اكد اللاعب بودبوز انه يتمنى أن تبقى الوصعية المناخية على ماهي عليه من اجل التمكن من اللعب في أكثر راحة.

من جهته أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، ان المجموعة مركزة جدا حول المباراة، والمنتخب الوطني مرشح للفوز على غامبيا على الورق، لكن في الميدان يجب إعطاء كل شيء من اجل تحقيق ذلك، كما أضاف أن البعثة ستحاول التأقلم مع المناخ السائد في غامبيا وكذا أرضية الميدان التي ستلعب فيها المباراة.

يذكر ان سفير الجزائر في غامبيا كان في استقبال البعثة لحظة حلولها بالمطار.