وزارة الصحة تؤكد انحصار "وباء الكوليرا" بولاية البليدة فقط !

أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الخميس، في بيان لها وجود "انخفاض محسوس" لعدد حالات الإصابة بالكوليرا المشتبه فيها، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالة جديدة أمس الأربعاء.

وأوضحت الوزارة أن نتائج المتابعة اليومية للوضعية الوبائية لداء الكوليرا كشفت عن انخفاض محسوس لعدد الحالات المشتبه فيها التي تم استشفاؤها خلال الأيام الأخيرة ولم تسجل أي حالة يوم 5 سبتمبر 2018.

وأضافت الوزارة أن ستة مرضى لا يزالون ماكثين في المستشفى" وأن بقية المرضى غادروا المستشفى بعد تماثلهم التام للشفاء.

اما بخصوص الوباء فذكرت الوزارة انه يبقى محصورا على مستوى ولاية البليدة فقط، حيث تم تحديد مصدر الوباء المتواجد بوادي بني عزة بنفس الولاية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية الأخرى، لضمان تطهير وتنظيف شامل للوادي من أجل تجنب إصابات أخرى.