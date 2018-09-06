اختفاء طفلة بحاسي بحبح

تعيش عائلة "تفاح " بحاسي بحبح ولاية الجلفة منذ الثاني سبتمبر حالة من الحزن والأسى والخوف بسبب اختفاء ابنتهم "تفاح .س" البالغة من العمر 19 سنة.

ورغم الإعلان عن اختفاءها ونشر صورها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والإبلاغ عن اختفاءها على مستوى الأمن إلا انه لم يتم العثور عليها .

وحسب رواية عائلتها، فان الطفلة تسكن في البادية وجاءت في زيارة لخالتها ببلدية حاسي بحبح أين خرجت للتسوق مع أختها وسط مدينة حاسي بحبح.

وفي زحمة المحلات افترقتا لتختفي إلى غاية كتابة هذه الأسطر وتترك حسرة كبيرة وسط عائلتها وداخل مدينة حاسي بحبح .