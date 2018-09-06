تخصيص 60 مليون دينار لتطهير مصدر الكوليرا بالبليدة

اتخذت ولاية البليدة جملة من الإجراءات الاستعجالية لتطهير وتغطية وادي بني عزة، بعد الذين كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات انه مصدر وباء الكوليرا، وفق ما أعلن عنه اليوم الخميس والي البليدة بالنيابة، رابح أيت حسن .

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية تمثلت هذه الإجراءات التي كشف عنها ايت حسن، في إطلاق حملة لتطهير مجرى هذا الوادي وهي العملية التي انطلقت اليوم إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية هذا الوادي من الانتهاكات وكذا الرمي العشوائي للنفايات .

كما رصدت السلطات الولائية أيضا ميزانية أولية قدرت بـ 60 مليون دج لتغطية مجرى الوادي على أن تمنح الأولوية للنقاط المحاذية للتجمعات السكانية، مشيرا إلى استكمال هذه العملية في غضون العشرة أيام كأقصى تقدير .

ووعد ذات المسؤول مواطني البليدة خاصة القاطنين بمحاذاة الوادي بمتابعة هذه العملية إلى غاية القضاء على هذه النقاط السوداء على مستوى الولاية.

القراءة من الجزائر 24