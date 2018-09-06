انقلاب قارب يقل 70 حراقا إفريقيا في عرض البحر

تعيش السواحل الجزائرية والمغربية، خلال الساعات القليلة المنصرمة حالة طوارئ حقيقية، بعد الفاجعة التي شهدها البحر، عقب غرق قارب تقليدي بطول 09 أمتار، كان محملا بعشرات المهاجرين غير الشرعيين، الذين يحملون جنسيات إفريقية مختلفة.

الضحايا يكونون قد أقلعوا من الشواطئ المغربية، كما تبينه بعض المعطيات، مثل صفائح الوقود، ومبالغ مالية بالدرهم المغربي كان بعض الضحايا يخفونها، حيث تقطعت بهم السبل في عرض البحر، ليفقدوا اتجاهاتهم، وعثر على القارب من دون محرك، وهو ما أكد بخصوصه بعض العارفين بخبايا البحر، بأن المهاجرين غير الشرعيين وبعد تعطل القارب حاولوا إنقاص الحمولة برمي المحرك وإفراغ الوقود والبقاء في انتظار مرور أي سفينة لإنقاذهم.

وظهر القارب على مستوى المياه الإقليمية الجزائرية، بينما تمّ انتشال 07 ضحايا من بينهم امرأة، حيث انتشلت إحدى الجثث من المياه على مقربة من شاطئ سيدي يوشع ببلدية دار يغمراسن بدائرة الغزوات، بينما انتشلت جثتين من شاطئ بيدر ببلدية مسيردة الفواقة، أما الجثث الخمس المتبقية، فقد تمّ انتشالها من شواطئ مرسى بن مهيدي، وتبقى الجهود متواصلة بحثا عن ضحايا آخرين.

القراءة من الشروق